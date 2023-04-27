Более 1000 предприятий используют новый сервис РНКБ для приема платежей с помощью смартфона

Фото: РНКБ

Более 1000 предприятий в Республике Крым, г. Севастополе и Краснодарском крае подключили новый сервис "SoftPOS от РНКБ", который позволяет использовать смартфон в качестве платежного терминала.

При этом не требуется установка дополнительного оборудования - для расчетов с покупателями понадобится только смартфон на Android с поддержкой NFC и подключением к сети Интернет.

Новый сервис дает возможность принимать оплату за товары или услуги при помощи бесконтактных карт, смартфона с приложением MirPay, а также по QR-коду в рамках системы быстрых платежей. Таким образом, можно выбрать оптимальный для клиента способ оплаты, а чек отправляется на электронную почту клиента или сканируется по QR-коду с телефона продавца.

Вся необходимая для предприятия отчетность - чеки, выписки по операциям, графики, статистики оплат и прочее - отображаются в удобном личном кабинете.

- Подключить этот сервис могут не только новые, но и наши действующие клиенты, - говорит заместитель председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Этот сервис позволяет предпринимателям экономить средства на приобретение или аренду оборудования и на его обслуживании, а также предложить покупателям самый удобный для них способ оплаты.

Подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку на подключение сервиса можно на официальном сайте банка.

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