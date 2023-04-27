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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:19

В Краснодаре в ночь на 28 апреля перекроют движение на улице Рашпилевской

Также ограничат движение на проспекте имени Писателя Знаменского
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре в одну ночь ограничат движение транспорта на улице Рашпилевской и проспекте имени Писателя Знаменского.

- Движение будет перекрыто в связи с заменой охлаждающих устройств на кровле офисных зданий, - отметили в мэрии города.

Нельзя будет с полуночи до 7 часов утра проехать по Рашпилевской от Бабушкина до Хакурате. Также ограничения в это же время введут на проспекте Знаменского на участке от Невкипелова, 6 до проспекта Знаменского, 3.

Горожан просят быть внимательнее и планировать свои маршруты с учетом временных ограничений.