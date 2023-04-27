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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:46

Житель Кубани пообещал знакомой помочь с водительскими правами и украл 220 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы Фото из архива КП

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы Фото из архива КП

Житель Ейска пообещал знакомой помочь с водительскими правами и украл 220 тысяч рублей. На 40-летнего мужчину завели уголовное дело о мошенничестве.

- Мужчина предложил знакомой за денежное вознаграждение выступить посредником при получении водительского удостоверения ее сыном. Женщина передала злоумышленнику деньги, однако он под различными предлогами откладывал решение данного вопроса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Спустя несколько месяцев мужчина снова обратился за деньгами под предлогом оплат дополнительных расходов. Женщина, поверив, взяла кредит, добавила личные деньги и отдала мошеннику. Получив всю сумму, он перестал выходить на связь. Уточняется, что всего мужчина украл более 220 тысяч рублей.

Теперь за мошенничество ему грозит до пяти лет тюрьмы.