Житель Кубани пообещал знакомой помочь с водительскими правами и украл 220 тысяч рублей

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы Фото из архива КП

Житель Ейска пообещал знакомой помочь с водительскими правами и украл 220 тысяч рублей. На 40-летнего мужчину завели уголовное дело о мошенничестве.

- Мужчина предложил знакомой за денежное вознаграждение выступить посредником при получении водительского удостоверения ее сыном. Женщина передала злоумышленнику деньги, однако он под различными предлогами откладывал решение данного вопроса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Спустя несколько месяцев мужчина снова обратился за деньгами под предлогом оплат дополнительных расходов. Женщина, поверив, взяла кредит, добавила личные деньги и отдала мошеннику. Получив всю сумму, он перестал выходить на связь. Уточняется, что всего мужчина украл более 220 тысяч рублей.

Теперь за мошенничество ему грозит до пяти лет тюрьмы.