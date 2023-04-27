Диктант Победы написали более 4,5 тысячи жителей Краснодара

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В Краснодаре все желающие смогли проверить свои знания о Великой Отечественной войне. В городе написали диктант Победы более 4,5 тысячи местных жителей.

- Диктант провели на 104 площадках города, также его можно было пройти в онлайн-режиме. В тексте горожане ответили на 25 вопросов. Всем участникам выдали памятные дипломы, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Победителей федерального уровня пригласят на парад Победы в Москву. Абитуриенты, получившие высокие результаты, получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.