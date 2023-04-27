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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:56

Кубанский школьник стал победителем всероссийской олимпиады по математике

Еще один школьник, представлявший край, стал призером
Светлана ОВДЕЙ
Роман Кравченко и Владимир Огинский Фото: t.me/kondratyevvi

Роман Кравченко и Владимир Огинский Фото: t.me/kondratyevvi

Кубанские школьники заняли призовые места на олимпиаде по математике. Ребята участвовали в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Так, Роман Кравченко из Новороссийска стал победителем. А учащийся из Краснодара Владимир Огинский занял призовое место. Заключительный этап проходил с 21 по 27 апреля в Президентском лицее «Сириус».

Участники решали задания двух этапов. Всего работы выполнили 487 человек.

- Отмечу, что ребята заканчивают восьмой класс, но смогли решить непростые задания для девятиклассников. Это отличный результат! – сказал глава региона.