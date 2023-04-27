Филиал 23-й гимназии откроется в ЖК «Все Свои VIP» в Краснодаре

Фото предоставлено пресс-службой СК Семья

Новой школе по улице Колхозной будет присвоен статус гимназии с инженерно-математическим уклоном под кураторством МАОУ Гимназии № 23. Строительство школы планируется завершить до конца 2023 года, стало известно в ходе объезда строящихся соцобъектов, проведенного главой МО г. Краснодар Е. М. Наумовым.

Школа станет первой в центре за три десятилетия, построенной и оснащенной по современным стандартам. Всего в центральном внутригородском округе 18 образовательных учреждений для детей, из них 6 – это гимназии и лицеи, уже прославившиеся достижениями своих выпускников. По данным за 2021 год наибольшее количество стобалльников по результатам ЕГЭ в Краснодаре выпустили лицей № 48, гимназии № 92 и 23.

«Гимназия № 23 – образцово-показательное учебное учреждение. В нём дети углубленно изучают иностранные языки, участвуют в программах по обмену. Например, совсем недавно директор Ольга Позднякова подписала соглашение о партнерстве с Дуцзянъяньской экспериментальной школой иностранных языков. Уверен, что опыт педагогического состава гимназии поможет достигнуть высоких показателей у учащихся нового социального объекта», — рассказали в департаменте образования Краснодара.

Школа строится в непосредственной близости к ЖК «Все Свои VIP» от строительной компании «Семья».

«Сложно представить комфортную жизнь в центре мегаполиса без благоустроенных дворов, магазинов, развивающих секций и образовательных учреждений в шаговой доступности. В ЖК «Все Свои VIP» мы создали именно такую инновационную среду, а благодаря решению Администрации МО г. Краснодар здесь уже появился муниципальный детский сад на 160 мест и строится гимназия на 1100 мест. Для родителей это возможность дать детям высококлассное образование и при этом быть уверенными в их безопасности», — комментирует коммерческий директор СК «Семья» Юлия Сидорова.

Новая гимназия строится в рамках национального проекта России «Образование». Трехэтажное здание в современном стиле включает секции начальной и средней школы. Здесь будет столовая на 450 мест и буфет на 60 мест, большой и малый спортивный залы, тренажерный зал и два актовых зала – на 100 и 499 мест.

Помимо кабинетов для обучения профильным предметам, в новой гимназии будут мастерские для обработки дерева и металла, кулинарный кабинет, мастерская по обработке тканей, танцевальная и театральная студии, изостудия, кабинет информатики, библиотека с медиатекой, школьный музей и студия эстетики. На школьном дворе предусмотрены площадки с резиновым покрытием для волейбола, баскетбола, подвижных игр и мини-футбола. Безопасность в учреждении обеспечена закрытой территорией и охраной.

По данным ЕИСЖС наш.дом.рф СК «Семья» занимает 5-е место в Краснодарском крае по объему текущего строительства. За 9 лет работы компании свыше 11 500 семей получили ключи от новых квартир. Всего СК «Семья» ввела в эксплуатацию 39 домов общей площадью 407 000 кв. метров без просрочек, при этом 30% из них досрочно.

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