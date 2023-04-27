Житель Краснодара из ревности ударил ножом приятеля знакомой Фото из архива КП

Житель Краснодара из ревности ударил ножом приятеля знакомой. Подозреваемого мужчину задержали. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Как выяснилось, 55-летний мужчина пришел в гости к знакомой в квартиру в поселке Российском. Приятели выпивали, однако в какой-то момент гость начал вести себя неадекватно. Тогда дочь хозяйки позвонила приятелю и попросила помочь выгнать гостя из квартиры.

Пришедший знакомый после звонка пришел на место. Гость ушел, но позже вернулся и ударил его ножом в живот.

- Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотических средств 55-летнего гражданина без определенного места жительства в Адыгее, который признался в совершении противоправных действий, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Как уточнили в полиции, на допросе мужчина рассказал, что был сильно пьян и приревновал знакомую.