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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 12:38

Житель Краснодара из ревности ударил ножом приятеля знакомой

Мужчину задержали
Светлана ОВДЕЙ
Житель Краснодара из ревности ударил ножом приятеля знакомой Фото из архива КП

Житель Краснодара из ревности ударил ножом приятеля знакомой Фото из архива КП

Житель Краснодара из ревности ударил ножом приятеля знакомой. Подозреваемого мужчину задержали. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Как выяснилось, 55-летний мужчина пришел в гости к знакомой в квартиру в поселке Российском. Приятели выпивали, однако в какой-то момент гость начал вести себя неадекватно. Тогда дочь хозяйки позвонила приятелю и попросила помочь выгнать гостя из квартиры.

Пришедший знакомый после звонка пришел на место. Гость ушел, но позже вернулся и ударил его ножом в живот.

- Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотических средств 55-летнего гражданина без определенного места жительства в Адыгее, который признался в совершении противоправных действий, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Как уточнили в полиции, на допросе мужчина рассказал, что был сильно пьян и приревновал знакомую.