Центр зеленных культур откроют в индустриальном парке «Краснодар»

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Крупная розничная сеть продуктовых магазинов на базе собственного индустриального парка «Краснодар» откроет Центр зеленных культур.

- В производственном комплексе будут выращивать 10 видов культур: петрушку, укроп, зеленый лук, щавель, шпинат, базилик, мяту, розмарин, рукколу и тимьян, - отметили в мэрии города.

Под выращивание отведут 12 га и будут использовать современные системы управления поливом и микроклиматом. В год планируется производить более 2,5 тысячи тонн зеленных культур.