В Сочи прошло совещание по готовности региона к летнему курортному сезону 2023 года Фото: пресс-служба администрации города-курорта

Сочи летом готовится принять 4,5 млн туристов. На майских праздниках курорт посетят около 260 тысяч человек. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский на совещании о готовности региона к летнему курортному сезону 2023 года.

Так, с начала года в Краснодарском крае отдохнули более 2 млн человек. Из них 1,7 млн посетили Сочи, отметили в пресс-службе администрации города-курорта. В предстоящем летнем сезоне регион всего готовится принять свыше 9 млн гостей.

– В этом году большая нагрузка ложится на санитарно-карантинные пункты на границах – морской, воздушной и сухопутной, - отметил глава Роспотребнадзора Анна Попова. - Главная прелесть Краснодарского края как рекреационной зоны – Черное море. И качество морской воды крайне важно для обеспечения стабильной эпидобстановки в регионе. Не могу не отметить большие усилия города Сочи по запрету несанкционированных врезок в водопроводы.

В настоящее время на курорте постоянно контролируют состояние морской воды. На транспортных объектах на въездах ежедневно проводят санитарную очистку дезинфицирующим раствором. Специалисты регулярно проверяют качество питьевой воды, проводятся рейды по фактам сброса неочищенных. С начала года на курорте провели 316 проверок.

В летний сезон в Сочи усилят обработку зеленых зон, ливневок и иных участков, определенных совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора, от грызунов и насекомых. Придомовые площадки многоэтажек обработают управляющие компании и ТСЖ.