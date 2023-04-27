Краснодарский край стал третьим среди регионов страны по количеству участников ЕГЭ Фото: Евгения ГУСЕВА

Краснодарский край стал третьим среди регионов страны по количеству участников ЕГЭ. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Экзамены в формате ГИА напишут 70 тысяч девятиклассников. Еще 26 тысяч человек выполнят задания ЕГЭ.

- Остается месяц до начала основного периода государственной итоговой аттестации. Готовим 466 пунктов проведения экзаменов. В каждом помещении будут работать кондиционер и рециркулятор воздуха, - отметила замглавы региона. - Все пункты оборудованы необходимой техникой и интернет-связью, по которой непосредственно перед началом экзамена поступят комплекты заданий, а после - будут отправлены отсканированные работы.

Отмечается, что в пунктах проведения экзаменов будет организовано видеонаблюдение. Оно обеспечит прозрачность проведения.

Ранее в регионе 460 человек сдали досрочный ЕГЭ. Уточняется, что сбоев при проведении экзаменов не зафиксировано.

- Завершаем тщательную подготовку, чтобы и в основной период замечаний не было, - добавила Анна Минькова.