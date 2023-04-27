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НовостиОбщество27 апреля 2023 13:55

Краснодарский край стал третьим среди регионов страны по количеству участников ЕГЭ

Всего экзамены сдадут 26 тысяч человек
Светлана ОВДЕЙ
Краснодарский край стал третьим среди регионов страны по количеству участников ЕГЭ Фото: Евгения ГУСЕВА

Краснодарский край стал третьим среди регионов страны по количеству участников ЕГЭ Фото: Евгения ГУСЕВА

Краснодарский край стал третьим среди регионов страны по количеству участников ЕГЭ. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Экзамены в формате ГИА напишут 70 тысяч девятиклассников. Еще 26 тысяч человек выполнят задания ЕГЭ.

- Остается месяц до начала основного периода государственной итоговой аттестации. Готовим 466 пунктов проведения экзаменов. В каждом помещении будут работать кондиционер и рециркулятор воздуха, - отметила замглавы региона. - Все пункты оборудованы необходимой техникой и интернет-связью, по которой непосредственно перед началом экзамена поступят комплекты заданий, а после - будут отправлены отсканированные работы.

Отмечается, что в пунктах проведения экзаменов будет организовано видеонаблюдение. Оно обеспечит прозрачность проведения.

Ранее в регионе 460 человек сдали досрочный ЕГЭ. Уточняется, что сбоев при проведении экзаменов не зафиксировано.

- Завершаем тщательную подготовку, чтобы и в основной период замечаний не было, - добавила Анна Минькова.