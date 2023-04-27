Сорокалетие Сочинского национального парка отметят на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

В честь этого события на Площади Роза откроется специальная фотовыставка, посвященная основным этапам исторического развития Сочинского национального парка. Планируется также проведение тематических мастер-классов, туристических эстафет и викторин с подарками. Участие во всех активностях будет бесплатным.

Сочинский национальный парк основан в 1983 году, его территория простирается вдоль побережья Черного моря на северо-западе Большого Кавказа. Общая площадь парка составляет 208 600 гектаров, из них 94, 1 процент занято горными лесами, при этом аборигенная флора включает более двух тысяч видов. Все основные объекты экскурсионного показа Сочи сосредоточены на землях Нацпарка.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Прежде всего, это такие природные достопримечательности как водопады, гроты, пещеры, ущелья, озера и тп. Здесь также охраняется 116 памятников историко-культурного наследия - дольмены, курганные захоронения, пещерные и открытые стоянки, средневековые храмы и крепости. Крупнейший горный курорт страны «Роза Хутор» также располагается на территории Сочинского национального парка. «Благодаря такой синергии тысячи россиян имеют возможность любоваться необыкновенными природными красотами уникального региона горного Черноморья. Мы поздравляем коллег с сорокалетием плодотворной работы и желаем дальнейших успехов в природоохранной деятельности, рекреации, науке и просвещении», - отметили на курорте.