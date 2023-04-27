Жителю Армавира дали 6 лет тюрьмы за финансирование терроризма Фото из архива КП

Жителю Армавира дали 6 лет тюрьмы за финансирование терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в 2012 году 34-летний местный житель договорился со знакомым перечислить деньги незаконным вооруженным формированиям на территории Сирии. С февраля 2013-го по август 2014 года мужчина перевел более 45 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на поддержку работы организации, покупку оружия и продуктов.

В период расследования обвиняемый находился под стражей. В настоящее время мужчине назначили наказание.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.