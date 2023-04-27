Городской поликлинике № 8 Новороссийска передали новый авторефрактометр

В Новороссийске пациенты кабинета окулиста смогут получить высокотехнологичную помощь. Фото: Виталий ТИМКИВ

Окулисты из новороссийской поликлиники №8 получили новое оборудование, которое позволит эффективней и лучше проводить обследования. Благодаря авторефрактометру проверить остроту зрения можно будет без расширяющих зрачки пациента капель.

- Новый авторефрактометр наши офтальмологи применяют, чтобы выявить близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Кроме того, благодаря компьютерным технологиям врачи смогут определить вид астигматизма: хрусталиковый или роговичный. Все показания поступают на компьютер автоматически. Врачу останется расшифровать полученные данные, - рассказал и. о. главного врача лечебного учреждения Сергей Штуканов.

Оборудование поступило в поликлинику в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».