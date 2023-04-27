В Анапе на месте строительства газопровода нашли погребения древних синдов

В Анапе идут раскопки древнего захоронения раннего железного века. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Анапе археологи ведут раскопки древнего захоронения раннего железного века. Ученые датировали памятник VII-VI веками до нашей эры. Исследователи считают, что это захоронения древних синдов, упоминания об их племенах встречаются у античных авторов.

– Раскопки идут на месте строительства магистрального газопровода Анапа – Тамань. Этот памятник археологии представляет большой интерес для изучения первых контактов древнего населения черноморского побережья Кавказа с античной цивилизацией, - прокомментировал вице-губернатор края Роман Лузинов.

Археологи уже нашли и изучили 24 погребения. В обложенных камнями ямах нашли лепную керамическую посуду, железные серпы, бронзовые украшения и железные наконечники копий, топор, ножи и кинжал. Обнаруженные предметы будут переданы в музеи Кубани.

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