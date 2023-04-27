На Кубани 70 тысяч девятиклассников готовятся к сдаче государственной итоговой аттестации

Подготовку к основному периоду сдачи экзаменов обсудили на совещании под председательством вице-губернатора. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае итоговую госаттестацию в 2023 году будут сдавать 70 тысяч девятиклассников. Еще 26 тысяч выпускников готовятся к написанию единого госэкзамена. Кубань – третий по числу участников итоговых школьных экзаменов регион в стране. Об этом сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова. Она провела совещание, посвященное основному периоду сдачи экзаменов.

- До начала основного периода государственной итоговой аттестации остался ровно месяц. Это ответственное время и для школьников, и для организаторов. У ребят еще есть возможность успеть подтянуть свои знания и заполнить пробелы, - рассказала Анна Минькова.

Для проведения экзаменов готовят 466 пунктов. В них будут созданы комфортные условия – в каждом кабинете будут работать рециркулятор воздуха и кондиционер. За меры безопасности будут отвечать правоохранительные ведомства, которые увеличат количество патрулей в дни сдачи школьных экзаменов.

Экзаменационный период начнется 24 мая и завершится 1 июля. Комплекты заданий поступят непосредственно перед началом, а после будут сразу же отсканированы и отправлены на проверку. Для прозрачности проведения экзаменов организуют видеонаблюдение.