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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 17:26

В Адыгее поймали ранее лишенного прав пьяного водителя скутера

Внимание полицейских привлекла манера вождения парня
Евгения ХАЛИКОВА
Полицейские обратили внимание на манеру вождения скутериста.

Полицейские обратили внимание на манеру вождения скутериста.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Гиагинском районе сотрудников ДПС насторожила манера вождения мужчины на скутере. Остановив мопедиста для проверки документов, полицейские выяснили что 26-летний местный житель не только пьян, но и ранее уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

- Установлено, что в марте 2023 года парень привлекался к ответственности за совершение схожего деяния и, соответственно, прав на управление транспортным средством не имеет. Полицейские предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что водитель ответил отказом, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Скутер у водителя изъяли и отправили на специальную стоянку. В отношении правонарушителя теперь возбуждено уголовное дело.