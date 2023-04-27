В Адыгее поймали ранее лишенного прав пьяного водителя скутера

Полицейские обратили внимание на манеру вождения скутериста. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Гиагинском районе сотрудников ДПС насторожила манера вождения мужчины на скутере. Остановив мопедиста для проверки документов, полицейские выяснили что 26-летний местный житель не только пьян, но и ранее уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

- Установлено, что в марте 2023 года парень привлекался к ответственности за совершение схожего деяния и, соответственно, прав на управление транспортным средством не имеет. Полицейские предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что водитель ответил отказом, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Скутер у водителя изъяли и отправили на специальную стоянку. В отношении правонарушителя теперь возбуждено уголовное дело.