Жители Адыгеи лишились дорогостоящей техники и ювелирных украшений из-за воров

Нескольких жителей Адыгеи обвиняют в серии краж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию города Майкопа обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина стала жертвой домушников, которые проникли в ее жилище и унесли крупную сумму денег и шкатулку с ювелирными украшениями. Полицейским удалось практически сразу же задержать грабителя.

Причем выяснилось, что 28-летний житель Тахтамукайского района причастен к аналогичном преступлению, совершенном в этот же день. Он залез в дом к соседке и также вынес технику, деньги и золотые украшения.

- Кроме того, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» поступило три аналогичных сообщения о кражах из домовладений. В одном из случаев владелец жилища заявил, что похищены плазменный телевизор и автомагнитола, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Выехавшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что кражу совершил 26-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело.