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НовостиЭкономика27 апреля 2023 18:17

Более 370 тысяч жителей Кубани приняли участие в голосовании за объекты для благоустройства

Регион вошел в топ-5 с самым активно голосующим населением
Евгения ХАЛИКОВА
Всероссийское онлайн-голосование за зеленые зоны проводится в рамках нацпроекта. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Всероссийское онлайн-голосование за зеленые зоны проводится в рамках нацпроекта. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани за объекты для благоустройства свои голоса отдали более 370 тысяч кубанцев. Об этом рассказал вице-губернатор Андрей Прошунин. Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Жители региона выбирают сами зеленые зоны, которые будут благоустроены через год.

– В Краснодарском крае 44 населенных пункта. В них для голосования представлено 122 проекта. Жители сами выбирают, какую именно локацию необходимо благоустроить. Ведь они лучше знают, чего именно не хватает в их поселениях для комфортного досуга, – рассказал Андрей Прошунин.

Голосование продлится до 31 мая. Принять в нем участие могут все жители региона старше 14 лет. Сделать свой выбор можно на онлайн-платформе 23.gorodsreda.ru и в личном кабинете на портале госуслуг, а также через приложение волонтеров, сопровождающих голосование.