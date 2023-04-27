В аэропорту Краснодара установили макет советского самолета ПО-2

ПО-2 установили у памятника летчицы Бершанской. Фото: пресс-службы аэропорта Краснодара.

В аэропорту Краснодара вернули на место макет военного советского самолета ПО-2. Легендарный кукурузник, как и оригинал, собран из дерева. Поэтому на зимовку его загоняли в ангар. С наступлением тепла самолет прошел техоблуживание и занял свое место у памятника Евдокии Бершанской.

- Сотрудники аэропорта почти с отеческой заботой готовят самолет к новому сезону. Перед тем как установить его возле памятника, к самолету прикрепили оба крыла. Дальше тщательно обследовали и заделали даже самые незначительные изъяны. ПО-2 предстоит простоять здесь до октября в любую погоду, - рассказали в пресс-службе краснодарского аэровокзала.

Кстати, именно на таких бипланах летал в годы Великой Отечественной войны отряд Евдокии Бершанской. Эти самолеты ценились за тихий ход. Именно внезапность и бесшумность появления принесли фронтовым летчицам прозвище «ночные ведьмы».