Запуск паромного сообщения между турецким Трабзоном и Сочи откладывается

Паром должен был связать российский и турецкий берега. Фото: Иван Макеев

До сих пор нет конкретики о запуске паромного сообщения между турецким и сочинским берегами. Как сообщили «Вестнику АТОР» в торговом морпорту Сочи, они так и не получили заявок от турецких партнеров на выполнение паромных рейсов между российским курортом и турецким Трабзоном.

- К нам все еще никто не обращался. Мы ни с кем не обозначали и не согласовывали конкретные сроки, – подтвердил генеральный директор морского торгового порта Сочи Юрий Владимиров. - Пока это только инициатива. Как только на нас выйдет оператор или владелец судна и сообщит, что есть паром, который собираются поставить на линию, мы будем рады начать работу.

Также ничего не известно о перевозчике и суднах, которые будут обслуживать маршрут. Между тем, российская сторона готова поддержать эту инициативу и даже предоставить экономические преференции оператору судна.