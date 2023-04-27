В Адыгее сотрудника полиции будут судить за вымогательство взятки

В Адыгее полицейского обвиняют в вымогательстве. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее за получение взятки перед судом предстанет сотрудник полиции. Как следует из материалов следствия, оперативного сотрудника ОМВД России по Тахтамукайскому району обвиняют в вымогательстве взятки.

- В ноябре 2022 года подозреваемый из корыстных побуждений вымогал у доставленного в полицейский участок 30 тысяч рублей. Взамен оперативник обещал непривлечение его к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

Житель Адыгеи согласился с требованием полицейского. Мужчины даже договорились на рассрочку. Часть суммы обвиняемому на банковскую карту перевели сразу же, и остаток должен был поступить в течение суток. Однако переводить денежные средства гражданин не стал, а сообщил о незаконных действиях сотрудника полиции в правоохранительные органы.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором Республики Адыгея обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.