Число пострадавших в массовом ДТП на Кубани увеличилось до 6 человек

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Накануне вечером в Усть-Лабинском районе произошло массовое ДТП. Сообщалось, что два человека погибли, четверо пострадали. Утром 28 апреля стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 6.

- Предварительно, 32-летняя жительница Ставропольского края на «Ладе Гранте» выехала на встречку и столкнулась с «Ниссан Альмера», после чего машину отбросило в «Фольксваген Поло», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП 35-летний водитель «Ниссан» и 47-летний пассажир «Фольксвагена» от полученных травм скончались на месте до приезда медиков. Водитель и три пассажира «Лады», а также водитель и пассажир «Фольксвагена» госпитализированы.

Проверка продолжается.