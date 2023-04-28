Мэр Краснодара поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

От имени горожан руководители Краснодара поблагодарили сотрудников скорой за самопожертвование и верность профессиональному долгу

День работника скорой медицинской помощи отмечается в России с 2020 года. Он был установлен во время пандемии COVID-19. Мэр Краснодара 28 апреля поздравил медиков с профессиональным праздником.

- Работники скорой медицинской помощи у нас в городе более 3,5 тысяч. И каждый заслуживает нашей благодарности. Ведь ежедневно спасать жизни людей — это настоящий подвиг. Без преувеличения. От имени всех горожан желаю всем работникам скорой — здоровья и еще раз здоровья, терпения, побольше позитива, добра и благополучия! – написал в соцсетях Евгений Наумов.

Председатель Гордумы Вера Галушко присоединилась к поздравлениям. Она пожелала медикам добра в разы больше того, которое отдается людям ради их спасения и здоровья.