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НовостиОбщество28 апреля 2023 4:50

Мэр Краснодара поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Пожелания глава города опубликовал в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
От имени горожан руководители Краснодара поблагодарили сотрудников скорой за самопожертвование и верность профессиональному долгу

От имени горожан руководители Краснодара поблагодарили сотрудников скорой за самопожертвование и верность профессиональному долгу

День работника скорой медицинской помощи отмечается в России с 2020 года. Он был установлен во время пандемии COVID-19. Мэр Краснодара 28 апреля поздравил медиков с профессиональным праздником.

- Работники скорой медицинской помощи у нас в городе более 3,5 тысяч. И каждый заслуживает нашей благодарности. Ведь ежедневно спасать жизни людей — это настоящий подвиг. Без преувеличения. От имени всех горожан желаю всем работникам скорой — здоровья и еще раз здоровья, терпения, побольше позитива, добра и благополучия! – написал в соцсетях Евгений Наумов.

Председатель Гордумы Вера Галушко присоединилась к поздравлениям. Она пожелала медикам добра в разы больше того, которое отдается людям ради их спасения и здоровья.