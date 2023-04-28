В Краснодаре в преддверии майских праздников напомнили о запрете на купание в реке Кубань

В случае ЧС нужно вызывать спасателей

В мэрии Краснодара напомнили о том, что купание в реке Кубань запрещено.

- Еще раз обращаемся к взрослым, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Не оставляйте их без присмотра. Запретите игры вблизи водоемов и на обрывистом берегу. Расскажите детям о правилах поведения на водоема, - отметили в ЕДДС.

Специалисты попросили всех быть предельно осторожными. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, нужно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – «112».