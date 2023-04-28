На поддержку овцеводства на Кубани выделили 50 млн рублей

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На Кубани впервые запустили программу поддержки овцеводства. Продукция востребована на внутреннем рынке и обладает высоким экспортным потенциалом.

- В Краснодарском крае выделили 50 млн рублей, с помощью которых фермеры смогут заняться разведением высокопродуктивных пород овец, использовать передовые технологии содержания животных, - сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Краевые гранты можно использовать на покупку овец высокопродуктивных пород.

На агропромышленный комплекс Кубани в этом году в целом пойдет около 11 млрд рублей.