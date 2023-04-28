В Сочи снимут запрет на вылов мидий летом

Ограничение ранее ввело Министерство сельского хозяйства России, чтобы сохранить биоресурсы. Фото: t.me/fish_gov_ru

В Сочи снимут запрет на вылов мидий в Черном море. Ограничения снимут этим летом. Об этом сообщили в Росрыболовстве. Этот морской деликатес очень популярен на курорте. Напомним, запрет на добычу морепродуктов в Черном море действовал два года подряд - с 2020-го по 2022-й. Браконьеров, нарушавших правило, штрафовали.

Само ограничение вводили, чтобы сохранить биоресурсы. Однако в 2022 году наблюдалась активная миграция мидий.

- Ограничений на ловлю мидий нет в этом году, квоты на промысел нет, - сообщили в Росрыболовстве.

Однако напомним, что в Сочи круглогодично запрещена ловля рыбы. На курорте ограничения действуют в реках Мзымта, Псезуапсе, Шахе, Псоу. Но это правило не касается только Черного моря.