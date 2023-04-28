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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 7:46

В Сочи на границе с Абхазией задержали две машины с тайниками

Таможенники пресекли очередные попытки незаконного ввоза табачной продукции в Россию
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: сочинской таможни

Фото: сочинской таможни

На таможенном посту Адлера сотрудники остановили «Опель». В нем в тайниках была спрятана табачная продукция.

- Сигареты лежали в салоне и багажном отделении машины: под обшивкой спинок сидений, в нише под передним пассажирским сиденьем, под обшивкой колесных арок, в нише пластиковой панели. Всего из тайников таможенниками извлечено 200 пачек сигарет, - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по Сочи.

Кроме этого, тайники были найдены и в УАЗ. В салоне и багажном отделении автомобиля под обшивками пассажирского сидения и колесных арок на внедорожнике пытались перевезти 220 пачек сигарет.

Табачные изделия без российских акцизных марок и специальной маркировки ввозились для продажи на территории России. Незаконно перемещаемый товар и автомобили изъяты.