В Сочи на границе с Абхазией задержали две машины с тайниками

Фото: сочинской таможни

На таможенном посту Адлера сотрудники остановили «Опель». В нем в тайниках была спрятана табачная продукция.

- Сигареты лежали в салоне и багажном отделении машины: под обшивкой спинок сидений, в нише под передним пассажирским сиденьем, под обшивкой колесных арок, в нише пластиковой панели. Всего из тайников таможенниками извлечено 200 пачек сигарет, - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по Сочи.

Кроме этого, тайники были найдены и в УАЗ. В салоне и багажном отделении автомобиля под обшивками пассажирского сидения и колесных арок на внедорожнике пытались перевезти 220 пачек сигарет.

Табачные изделия без российских акцизных марок и специальной маркировки ввозились для продажи на территории России. Незаконно перемещаемый товар и автомобили изъяты.