В «Орленке» стартовала инклюзивная смена

В «Орленке» начинающие музыканты повысят свое мастерство и получат навыки коммуникации.

В «Орленке» проходит творческая смена для одаренных детей – талантливых музыкантов с ограниченными возможностями здоровья «Импульс творчества». Участниками проекта стали 50 ребят с нарушениями зрения из 23 регионов России. Все они – победители окружных туров IX Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», проводимого фондом Дианы Гурцкая «По зову сердца».

-”Орленок” уделяет большое значение организации и проведению инклюзивных смен. Не так давно педагоги Центра разработали три адаптированные дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы и программы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Методики были одобрены и рекомендованы к внедрению в учреждениях отдыха и оздоровления. Вне сомнения, наработанный опыт поможет нам создать условия для успешной реализации смены «Импульс творчества». Я уверен, в течение трех недель пребывания в «Орленке» ребята смогут раскрыть свои способности, получат новые знания, навыки и обретут друзей в разных регионах нашей страны, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Ребята повышают свое мастерство: участвуют в мастер-классах специалистов Российской академии музыки имени Гнесиных, занятиях по хореографии и театральному искусству.

- Это не просто смена или отдых и оздоровление детей. В первую очередь, это место, где невероятное количество единомышленников воплощают в жизнь творческие мечты наших ребят. Очень здорово, что на этом добрая инициатива не останавливается, ведь по итогам смены будут созданы рекомендации, которые помогут при развитии инклюзивных детских смен, – подчеркивает Диана Гурцкая, народная артистка России, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по доступной среде и развитию инклюзивных практик.

Под наставничеством педагогов «Орленка», прошедших специальную подготовку, дети занимаются декоративно-прикладным творчеством, развивают навыки коммуникации, участвуя в интеллектуальных и тактильных играх, учатся владеть тростью с кураторами благотворительного проекта для людей с нарушением зрения «Особый взгляд».

Итогом инклюзивной смены станет масштабный гала-концерт: дети выйдут на одну сцену с народной артисткой России, идейным вдохновителем фестиваля «Белая трость» Дианой Гурцкая.

Организаторами смены «Импульс творчества» выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Фонд президентских грантов, Благотворительный фонд Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца», ВДЦ «Орленок».