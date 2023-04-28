В Туапсинском районе Кубани суд обязал владельца затонувшего катера достать его со дна Черного моря Фото: Виктор КЛЮШКИН

На Кубани суд обязал владельца затонувшего катера достать его со дна Черного моря. Судно пошло ко дну во время шторма рядом с детским санаторием «Морская волна». Он находится в поселке Лермонтово Туапсинского района.

- Для того, что устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды, Туапсинский транспортный прокурор обратился в Горячеключевской городской суд Краснодарского края. В исковом заявлении он попросил обязать судовладельца поднять затонувшее судно со дна акватории Черного моря, - сообщили а пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что судом удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Кроме того, транспортная прокуратура взяла на контроль исполнение решения.