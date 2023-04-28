Федор Смирный Фото: пресс-служба администрации Тимашевского района

Губернатор Кубани поздравил с вековым юбилеем Федора Смирного. Слова благодарности глава региона написал в своем telegram-канале.

Федор Степанович из станицы Медведовской Тимашевского района родился 28 апреля 1923 года на Кубани. В июне 1941 года он ушел добровольцем на фронт. Позже воевал в зенитном расчете под Туапсе, ранен в бою на Сопке Героев под Крымском.

За подвиги Федор Смирный был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа» и «За Победу над Германией». После войны он вернулся в станицу Медведовскую. Здесь он посвятил себя работе в сельском хозяйстве, воспитал четверых детей. Сейчас у Федора Степановича восемь внуков и десять правнуков.

- От всей души поздравляю Федора Степановича с юбилеем. Низкий поклон за его военные и трудовые подвиги. Желаю здоровья, силы духа и оптимизма! – поздравил Вениамин Кондратьев с юбилеем.