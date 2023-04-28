ВТБ сообщает о рекордных результатах 1 квартала 2023 года

По итогам первого квартала 2023 года группа ВТБ демонстрирует восстановление рентабельности бизнеса, заработав по итогам первых трех месяцев 2023 года 146,7 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 35,3%.

Дмитрий Пьянов, Заместитель Президента-Председателя Правления, Финансовый директор банка ВТБ, отметил:

«В первом квартале группа ВТБ получила рекордную чистую прибыль, продолжила наращивать кредитный и депозитный портфель и клиентскую базу, а также укрепила капитал, реализовав дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Эти результаты были достигнуты благодаря уверенной динамике основных банковских доходов на фоне нормализации стоимости риска и эффективному управлению расходами в сочетании с дополнительными положительными факторами. Сильные квартальные результаты подчеркивают надёжность и устойчивость нашей бизнес-модели и полностью подтверждают наш прогноз по рекордно высокой чистой прибыли в текущем году».