Финансовые результаты Группы ВТБ по МСФО

По итогам первого квартала 2023 года активы группы ВТБ увеличились на 5,0% и достигли 25,6 трлн рублей. Кредиты физическим лицам увеличились на 4,2% до 5,8 трлн рублей на фоне роста ипотечного портфеля и потребительского кредитования. Объем кредитов юридическим лицам увеличился за первый квартал на 2,9% до 12,1 трлн рублей. В первом квартале 2023 года совокупные средства клиентов Группы выросли на 7,6% до 20,0 трлн рублей, с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 6,4%.

Драйвером роста портфелей привлечения остались рублевые депозиты. Объем вкладов в рублях рос опережающими темпами. Для фиксации выгодных ставок на них размещаются как новые средства клиентов, так и деньги с закрывающихся валютных вкладов. Как следствие, объем депозитов в классических валютах уменьшается.