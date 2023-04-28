В Сочи восстановят сквер возле концертного зала «Фестивальный». Фото: t.me/officialsochi

В Сочи восстановят сквер возле концертного зала «Фестивальный». В Год архитектуры ему вернут исторический облик.

- Благоустройство уголка Сергея Венчагова предусматривает сохранение узнаваемого стиля паркового дизайна. Центром композиции станет цветник в виде круга. Декоративные стенки террас заменят на надежные подпорные. Их укрепят монолитным каркасом, а также облицуют морской галькой, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что одновременно идет ремонт и в концертном зале. Подрядчик заменил 10 километром сценических тросов. Ведутся работы по обустройству подходов, озеленению, замене плиточного покрытия. Также обновляют кресла и гримерки.

Планируется, что все работы закончат к началу июня.