Финансовые результаты банка ВТБ по РСБУ

По итогам первого квартала 2023 года банк ВТБ заработал 99,9 млрд рублей чистой прибыли, при этом чистые процентные доходы составили 126,9 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — 30,4 млрд рублей.

Совокупные активы Банка по состоянию на 1 апреля 2023 года составили 21,5 трлн рублей, увеличившись на 4,0% по итогам первого квартала.

Совокупный кредитный портфель Банка составил 14,8 трлн рублей, увеличившись за первый квартал 2023 года на 5,2%. При этом корпоративный кредитный портфель Банка показал опережающий рост: 5,6% против 0,5% по кредитам населению. Средства клиентов по состоянию на 1 апреля 2023 года составили 19,1 трлн рублей, увеличившись по итогам первого квартала 2023 года на 3,3%. Средства клиентов — юридических лиц составили 12,7 трлн рублей, увеличились по итогам отчетного периода на 4,0%. Средства клиентов — физических лиц составили 6,3 трлн рублей, увеличившись на 2,0%. ВТБ соблюдает все регулятивные нормативы достаточности капитала, установленные Банком России как на уровне банковской группы, так и на уровне Банка ВТБ.