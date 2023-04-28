Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 26-летний водитель Ford погиб после столкновения с Nissan. Смертельная авария произошла утром 28 апреля в Славянском районе.

- По предварительным данным, около 06:00 на автодороге «Краснодар – Темрюк» (перед станицей Курчанской) 64-летний житель Крыма, управляя автомобилем Nissan, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель Ford скончался на месте аварии. Его 20-летнюю пассажирку с травмами доставили в ЦРБ Славянского района.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.