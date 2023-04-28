В Сочи написали «Диктант Победы». Фото: t.me/officialsochi

В Сочи «Диктант Победы» написали почти 3 тысячи человек. В нем поучаствовали школьники, ветераны. Также представители партии «Единая Россия» и органов исполнительной власти.

- Для проведения мероприятия организовали 40 площадок. Одной из них стал парусный фрегат «Херсонес», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Уточняется, что на судне, которое является учебной базой Севастопольского филиала Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова, курсанты и экипаж фрегата написали диктант на тему событий Второй мировой войны. Участники ответили на 25 вопросов.