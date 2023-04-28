Предприятие обеспечивает работу шести паромов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Правительство РФ выделило 5,7 млрд рублей на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выделение средств на поддержку паромного сообщения рассмотрели и одобрили на заседании правительства 27 апреля.

- Выделить в 2023 году Росморречфлоту из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 5700000 тыс. рублей в целях предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс» на выполнение комплекса мероприятий по обеспечению деятельности предприятия для достижения показателей и результатов, установленных федеральным проектом «Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта» - говорится в распоряжении.

В настоящее время предприятие обеспечивает работу шести паромов. Они курсируют между Крымом и Краснодарским краем, доставляя пассажиров, автомобильную и железнодорожную технику.