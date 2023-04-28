На Кубани выявили 112 случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 112 случаев COVID-19. Среди заболевших 73 женщины и 39 мужчин. Из них 8 – дети.

- В Краснодаре выявили 38 случаев. В Сочи – 15. В Новороссийске – 11 заболевших. В Ейском – 6. В Гулькевичском Тбилисском и Успенском районах по 5 новых пациентов. В Павловском – 4. В Калининском – 3, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Геленджике, Армавире, Кавказском, Мостовском районах – по 2 новых случая. В Анапе, Горячем Ключе, Красноармейском, Белоглинском, Новокубанском, Динском, Каневском, Ленинградском,Крыловском, Кущевском, Тихорецком, Туапсинском районах – по 1.