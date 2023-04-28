В Сочи пройдут ливни с грозами. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи пройдут ливни с грозами 28 и 29 апреля. О непогоде на курорте сообщили синоптики.

- По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, - уточнили в пресс-службе мэрии курорта.

Жителям и гостям Сочи рекомендуется временно отказаться от отдыха у воды, а также принять необходимые меры предосторожности.

В случае происшествий звонить по номеру 112.