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НовостиОбщество28 апреля 2023 10:06

В Сочи пройдут ливни с грозами 28 и 29 апреля

Все городские службы переведены в усиленный режим работы
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи пройдут ливни с грозами. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи пройдут ливни с грозами. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи пройдут ливни с грозами 28 и 29 апреля. О непогоде на курорте сообщили синоптики.

- По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, - уточнили в пресс-службе мэрии курорта.

Жителям и гостям Сочи рекомендуется временно отказаться от отдыха у воды, а также принять необходимые меры предосторожности.

В случае происшествий звонить по номеру 112.