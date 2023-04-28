На Кубани отремонтировали 230 крыш многоэтажек Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани отремонтировали 230 крыш многоэтажек из плана 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты меняют покрытие, ограждения, устанавливают водосточные системы, обновляют элементы стропильных систем, люки, двери выхода и дымоходы. В настоящее время план по ремонту полностью выполнили в 11 муниципалитетах. В настоящее время работы продолжаются еще на 154 крышах.

В 2023 году в крае всего планируют провести ремонт в 637 многоэтажках. Это на 40 % больше прошлогоднего показателя.

- Но и сумма, выделенная на эти цели из Фонда капремонта, увеличена почти в два раза – более двух миллиардов рублей, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Всего по программе капремонта в многоквартирных домах на Кубани отремонтировали около трех тысяч крыш.