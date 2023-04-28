ПСБ принял участие в Агрофоруме 2023

Обратили внимание и на возможность использования факторинга Фото: Архив "КП"

ПСБ стал участником Агрофорума 2023 «Умное земледелие: современные агротехнологии и достижения науки» с участием представителей власти и бизнеса региона. Эксперты банка в ходе мероприятия рассказали о новых продуктах для поддержки компаний агропромышленного комплекса, включая финансирование со льготной ставкой.

Также они обратили внимание на возможность использования факторинга - финансового инструмента, позволяющего поставщикам оперативно получать оплату за товары с отсрочкой платежа.

- АПК занимает значительную долю рынка в Краснодарском крае. Плодородные и щедрые земли Кубани кормят всю Россию, а поэтому процветание сельхозпроизводителей способствует укреплению экономики не только региона, но и страны в целом. ПСБ же, принимая во внимание тенденции этой отрасли и потребности предпринимателей, предлагает клиентам эффективные финансовые продукты, которые помогают развивать производство и, как следствие, улучшать деловой климат в крае, - прокомментировал заместитель регионального директора ПСБ в Краснодаре Данил Горбунов.