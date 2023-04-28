В Лазаревском районе Сочи отремонтировали дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лазаревском районе Сочи завершили ремонт дорог. Работы выполнили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Специалисты отфрезеровали изношенный слой асфальта. Также устранили просадки и выполнили устройство верхнего покрытия. На отремонтированных участках наносят разметку и устанавливают знаки. – сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что в этом году в городе отремонтируют 32 улицы. 15 из них расположены в Лазаревском районе.

Планируется, что все работы завершаться к началу летнего курортного сезона.