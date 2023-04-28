Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель «Газели» сбил 13-летнего школьника на пешеходном переходе. ДТП произошло накануне, 27 апреля, в станице Отрадненской.

Известно, что в момент аварии подросток возвращался из школы домой и переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Урупской. Предварительно, проезжавший 30-летний водитель «Газели» не успел притормозить и сбил мальчика.

- В результате происшествия 13-летний подросток с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, находится в реанимации, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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