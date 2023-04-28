В Сочи в Катковой Щели снимут реверс 28 апреля

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Федеральные дорожники досрочно заканчивают работы на участке ремонта на 122-м км трассы А-147 Джубга – Сочи в поселке Каткова Щель. В настоящий момент там заканчивается нанесение разметки. До конца суток 28 апреля реверс на участке будет снят.

- Два близлежащих участка дороги, на 122-м км, близ поселка Каткова Щель, и на 126 км, у поселка Зубова Щель Лазаревского района Сочи, пострадали в результате обильных осадков в 2022 году, - напомнили в ФКУ «Черноморье».

На участке в Катковой Щели соорудили подпорную стену длиной 44 метра. Высота стены в самом широком месте превышает шесть метров. В настоящее время дорожникам осталось уложить только верхний слой асфальта и укрепить обочину.