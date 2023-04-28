Прокуратура обратилась с иском в суд

На Кубани с бывшей чиновницы взыскали недвижимость и деньги из-за 31 млн рублей скрытых доходов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, женщина, занимавшая должность в министерстве экономики Краснодарского края, ранее купила шесть объектов недвижимости и три участка более чем на 19 млн рублей. Кроме того, экс-чиновница продала имущество на 13 млн рублей. Всю собственность она приобретала на доходы, которые не были подтверждены.

- Прокуратура края обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход РФ вышеуказанного имущества, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства. - Решением Прикубанского районного суда Краснодара, с которым согласилась судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.