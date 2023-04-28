РНКБ продлил срок приема заявок на кредитные каникулы по 106-ФЗ для физлиц и субъектов МСП

В соответствии с принятыми изменениями в Федеральный закон №106-ФЗ банк РНКБ продлевает срок предоставления кредитных каникул для оказания поддержки физическим лицам, чьи доходы существенно снизились по объективным причинам. Кредитные каникулы также могут быть предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющим деятельность в отраслях, определенных Правительством Российской Федерации.

Данный закон предоставляет возможность заемщикам подать в банк до 31 декабря 2023 года требование о предоставлении льготного периода по кредиту и получить отсрочку по платежам на срок до шести месяцев. При этом сам кредитный договор должен быть заключен до 1 марта 2022 года. Обратиться в банк смогут и те заёмщики, которые уже воспользовались кредитными каникулами в период пандемии коронавируса в 2020 году.

По ипотеке, потребительским кредитам, автокредитам, рефинансированию и кредитным картам оформить кредитные каникулы в соответствии с Законом 106-ФЗ можно при соблюдении следующих условий:

1. падение доходов более чем на 30% - необходимо будет представить документ, подтверждающий снижение дохода более чем на 30% за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика за каникулами по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год;

2. размер кредита на дату его оформления не превышает предельные суммы, установленные правительством РФ:

1. по ипотечным кредитам — до 2 млн рублей (Республика Крым, г. Севастополь и другие регионы РФ), до 3 млн рублей (Московская область и Санкт-Петербург), до 4,5 млн рублей (Москва);

2. по автокредитам — 600 000 рублей для всех регионов РФ;

3. по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов — 250 000 рублей для заёмщиков – физических лиц, 300 000 рублей дополнилдля заёмщиков – индивидуальных предпринимателей;

4. по кредитным картам — 100 000 рублей для всех регионов РФ. Подать заявку можно в режиме онлайн на официальном сайте банка. Решение принимается банком в срок от нескольких минут до 5 дней, о чем клиенту будет сообщено дополнительно.

Отметим, что начиная с апреля 2020 года, РНКБ предоставил кредитные каникулы по восьми тысячам кредитных договоров физлиц и субъектов МСП (общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели).