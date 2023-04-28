В регионе вакцинировали 16% от плана Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани планируют привить от кори 15 тысяч человек. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

В настоящее время в крае насчитывается более 30 заболевших корью жителей. В прошлом году заболевание выявили у 6 человек. А в 2021 году случаев заболевания корью в регионе зарегистрировано не было.

- Рост заболеваемости фиксируется в каждом втором субъекте страны. Эта ситуация - результат того, что в последние годы многие родители отказывались прививать детей. Чтобы предотвратить риски распространения болезни проводим подчищающую иммунизацию, - сообщила замглавы региона.

Так, в Краснодарском крае планируют вакцинировать 15 тысяч человек, в том числе свыше 10 тысяч взрослых. Сейчас в регионе привили 16% от плана.

- Ожидаем партию вакцины, которую направим по медучреждениям региона. Во всех соцобъектах края усиливаем термометрию дополнительным визуальным осмотром на входных фильтрах в учреждения, - добавила Анна Минькова.

Напомним, при заболевании корью страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. У пациентов проявляется повышение температуры, конъюнктивит, сыпь на слизистых и кожных покровах. Эффективной профилактикой считается вакцинация.