Репродуктолог Екатерина Смелова развеяла один из главных мифов, который витает вокруг процедуры ЭКО

Репродуктолог Екатерина Смелова. Фото: embryo-ivf.ru

- Мы прошли два неудачных протокола ЭКО из-за непроходимости. Настроены оптимистично. Но родные в курсе нашей ситуации, а особенно мама и свекровь активно настраивают против. Говорят, что дети рождаются не такие, что это ненастоящая богом данная беременность и грех. Подскажите, действительно есть случаи по вашим наблюдениям, что дети посредством ЭКО чем-то отличаются от рожденных естественным путем? - спрашивала читательница «КП».

Доктор Смелова развеяла этот миф, который существует с первого дня применения ЭКО в России. По ее словам, множество исследований показали, что дети, рожденные с помощью ЭКО, ничем не отличаются от деток, рожденных при обычном зачатии.

- ЭКО - это всего лишь способ лечения бесплодия. Когда мы болеем, то обращаемся к доктору и проходим лечение. Здесь происходит то же самое. ЭКО применяется во всем мире более 40 лет, в том числе в России поддерживается на государственном уровне. Первые дети, родившиеся благодаря ЭКО в России и за рубежом, уже выросли и сами стали родителями естественным путем, - заявила репродуктолог Екатерина Смелова.

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