На Кубани график работы отделений ГИБДД изменится на майских праздниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани график работы отделений ГИБДД изменится на майских праздниках. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона.

Так, в период праздничных выходных с 29 апреля по 1 мая отделения будут работать 29 апреля с 08:00 до 16:00. 6 мая установлен график работы с 08:00 до 16:00.

Режим работы изменен в период с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая 2023 года для МРЭО Госавтоинспекции по обслуживанию Сочи и Туапсинского района, МРЭО по обслуживанию Новороссийска, Анапы и Геленджика, по обслуживанию Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов. Так, 29 апреля и 6 мая прием граждан будет проводится с 08:00 до 17:00.

Регистрационно-экзаменационные пункты МРЭО ГИБДД по обслуживанию Краснодара и Динского района будут работать 30 апреля и 7 мая с 08:00 до 17:00.