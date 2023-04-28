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В Сочи разработают единую концепцию оформления парков, скверов и смотровых площадок. В любимых местах отдыха местных жителей и туристов появятся новые фотозоны и световые конструкции.

- В стиле туристического бренда оформим въездные группы в город, районы и Красную Поляну. Также особое внимание уделим видовым площадкам. Они должны быть безопасны и корректно визуально обозначенными, - сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

Уточнятся, что уже приступили к оформлению города к празднованию 9 Мая. Конструкции с символами, лозунгами Великой Победы размещаем на всех знаковых территориях курорта.